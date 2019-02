Le slot machine sono un passatempo sempre più diffuso, sia nella loro versione fisica, sia in quella digitale. Ogni giorno migliaia di persone cercano sul web trucchi che consentano di sbancare con questo tipo di gioco. Online c’è una gran varietà di trucchi diversi, tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, altro non si tratta che di sistemi inefficaci, studiati co Trucchi slot: i metodi per vincere il solo fine di indurre gli appassionati a giocare.

Le slot machine, infatti, sono una tipologia di gioco assolutamente casuale. Credere all’esistenza di trucchi per vincere centrando le combinazioni vincenti ad ogni giro di rulli è sbagliato: slot online e fisiche sono giochi in cui la fortuna ha un ruolo determinante.

Come abbiamo già ricordato, non esistono trucchi per vincere alle slot machine, ad ogni modo esistono accorgimenti, strategie e comportamenti di gioco che se applicati correttamente consentono di massimizzare le probabilità di centrare delle combinazioni vincenti, aumentando di molto le probabilità di vincita del giocatore.

Vincere alle slot sfruttando i bonus

La maggior parte dei casinò online offre ai nuovi giocatori ricchi Bonus gratuiti. Esistono i bonus di benvenuto, quelli sul deposito e quelli gratis. In alcuni casi tali bonus sono costituiti da una cifra non elevata di denaro reale che viene accreditato al nuovo giocatore senza neanche l’obbligo per quest’ultimo di effettuare un primo deposito. Scegliere la sala online che regala i bonus vantaggiosi è uno dei migliori trucchi per vincere alle slot.

Già, perché le slot online prevedono un payout medio del 97% rispetto alle puntate effettuate. Per questo, cominciare a giocare utilizzando un bonus mediamente elevato permette ai giocatori di aumentare sensibilmente le probabilità di ottenere vincite. Una volta sfruttato il bonus delle slot machine è consigliabile smettere di giocare appena realizzata una vincita prelevabile ed eventualmente passare a un altro gioco.

Evitare le slot che hanno pagato un jackpot

Tra le strategie più consolidate per giocare alle slot machine vi è quella di non giocare alle slot che hanno appena pagato un jackpot progressivo. Quando si gioca a questa particolare tipologia di slot machine, altamente consigliata poiché permette di mettere a segno vincite da capogiro, anche in una singola mano, bisogna assolutamente evitare le slot che hanno appena pagato un jackpot, dirottando il nostro interesse su slot machine che non pagano il jackpot da parecchio. In tal modo si aumentano di molto probabilità di realizzare la combinazione vincente.

Tentare la sorte durante le “ore morte”

Altro consiglio da e per gli appassionati di slot machine, è quello di scegliere accuratamente l’orario in cui collegarsi per giocare. Sebbene la bellezza dei giochi d’azzardo online consista soprattutto nel fatto di poterli praticare quando e dove si vuole, giocare nel corso delle cosiddette “ore morte” della giornata, ovvero nel primo pomeriggio, a notte fonda o di mattina molto presto aumenta le chance di vittoria. Il motivo è presto spiegato: In queste ore, infatti, il numero di giocatori collegati nel casinò è nettamente inferiore, a vantaggio della possibilità di centrare jackpot importanti.

Conoscere bene il funzionamento delle slot

Infine, un ultimo aspetto, degno di grande importanza, riguarda la perfetta conoscenza delle regole, dei meccanismi di gioco e delle combinazioni necessarie per vincere alla slot a cui si sceglie di giocare. Non sarà un trucco ma è certamente la base per non sperperare i propri soldi.

In molti, ad esempio, ignorano l’esistenza di slot che pagano in maniera proporzionata alla puntata: se si puntano 2 gettoni e si azzecca la combinazione, la slot pagherà il doppio, se se ne puntano 3 e si vince, si ottiene il triplo e così via. Ci sono poi quelle slot che prevedono pagamenti elevati e per cui sono necessari più gettoni (le slot progressive).