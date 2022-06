Truant oltre il calcio

di Sergio Genovese

Nel 1973 Campobasso fu scossa da una notizia destabilizzante, Antonio Valentino Angelillo, quello che veniva da S.Siro, uno dei tre angeli dalla faccia sporca, dal prato verde vellutato passò alla carbonella del vecchio Romagnoli. Molti non credevano alla notizia ma tutto era vero. Naturalmente allenatore pregiato imponeva un gruppo all’altezza: presto fatto. La dirigenza organizzò una squadra d’alta quota dove brillavano due stelle: Andrea Truant che ci ha lasciato da qualche giorno e Lino Villa, scomparso qualche anno fa. La gente si galvanizzò, il tifo si organizzò, il vecchio Romagnoli tra bandiere trombe e sassofoni, era una centrale aggregativa di livello extra large. Detto di Villa panzer di altri tempi che vedeva la porta anche con le spalle girate, è fuor di dubbio che Andrea Truant fu l’alfiere di quella squadra che sfiorò la serie C dopo duelli ad alta tensione con il Benevento. La sua capigliatura finnica, il suo talento ma anche la originalità del suo essere scanzonato, disubbidiente ma determinante per le vittorie, cominciò a convincere i campobassani che il traguardo era possibile. Fu proprio con Andrea Truant che si buttò il seme per raggiungere i grandi successi degli anni ottanta. Il talento che veniva da Trieste, nel suo essere simbolo, superò le reti di recinzione del campo sportivo, quando la scia della sua energia raggiunse la piazza, Campobasso serrò le sue forze sociali sdoganandosi da un pregiudizio, che sino ad allora ci aveva cristallizzato: la paura del confronto. Per ogni vittoria di Angelillo Truant e Villa, si conquistava uno spazio di autostima al punto che il campobassano cominciò a macinare successi che prepararono quelli straordinari ed unici degli anni ottanta. Parlo delle industrie che pullularono, dell’Università che nasceva, delle strade che ci fecero diventare penisola e non isola. Potrà sembrare strano, quel bel ragazzo biondo che faceva impazzire le fanciulle, che bucava le reti, che fumava e beveva, con il suo straordinario talento, servì ad Angellillo ma anche alla città extra calcistica. Io me lo ricordo intensamente Andrea. Quando venne da noi sia la prima volta in serie D sia la seconda in serie C , dentro una squadra che forse è stata quella più forte che abbiamo avuto (Bolognesi, Amadori, Capogna, Blasig, Scorrano, Pinna ) io ero nel settore giovanile ed il giovedì avevo l’orgoglio di misurarmi con calciatori di un livello altissimo. Correre al fianco di Truant per tentare di sfilargli il pallone dai piedi, era motivo di vanto il giorno dopo a Scuola. Essere chiamato per nome da Angelillo era il diapason della ambizione sognante. Andrea ha interrotto da tempo le sue sgroppate, i suoi capelli a caschetto da anni non risultavano più infastiditi dal vento ma la sua memoria viveva e vive in quei campobassani che non si sono mai fermati al primo piano dei valori sportivi. Quelli che sono saliti in mansarda hanno riconosciuto le icone che la storia l’hanno scritta e non raccontata. Da Andrea Truant a Guido Biondi la città si è riconosciuta, si è amalgamata, si è costruita la certezza di potercela fare. I goal sono stati tanti dentro il Vecchio Romagnoli e nelle strade. Il cannoniere polivalente continuerà a stimolare i nostri ricordi e le nostre malinconie. Truant ci ha trascinato come una motrice al meglio della sua efficienza, il suo rincorrere un pallone ha creato il vento necessario per spingerci più avanti.