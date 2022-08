Trovato sul marciapiedi di Corso Bucci corpo senza vita di un anziano

Stanno indagando i poliziotti della Squadra Volante sul decesso di un uomo anziano il cui corpo è stato trovato sul marciapiedi di Corso Bucci a Campobasso (zona ex mercato) oggi pomeriggio, 16 agosto 2022, verso le 14,00. Non si esclude il gesto estremo, ma i poliziotti, che hanno ascoltato anche alcuni testimoni, valutano, come è comprensibile, anche altre ipotesi. E’ accaduto in pieno centro a Campobasso e l’episodio non è passato inosservato ai passanti che, dato l’orario, non erano affatto numerosi.