Trovato senza vita nella sua casa ad Ancona, oggi i funerali del 44enne

Si terranno oggi pomeriggio, 22 gennaio, a Termoli i funerali di Odoardo Recchi, il giovane ingegnere di 44 anni che è stato trovato senza vita ad Ancona nel suo appartamento.

L’uomo era stato colpito dal Covid qualche giorno prima e stando a quello che hanno raccontato i vicini alle forze dell’ordine, le sue condizioni si sarebbero aggravate tanto da sentirlo tossire forte e ripetutamente.

L’allarme è scattato quando la famiglia non è riuscita più a mettersi in contatto con lui.

Quando i soccorsi hanno fatto irruzione a casa l’hanno trovato riverso a terra e per lui non c’è stato più nulla da fare.

La sua morte ha colpito non poco Termoli dove era molto conosciuto. Appartenente ad una famiglia nota in città era andato fuori dal Molise per lavorare.

I funerali si terranno alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio partendo dalla casa funeraria Iovine dove è stata allestita la camera ardente.