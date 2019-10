Trovato senza vita nei campi, 77enne perde la vita a Montenero di Bisaccia

E’ stato ritrovato senza vita nei suoi campi a Montenero di Bisaccia un 77enne. L’allarme è scattato poco dopo le 15 di questo pomeriggio, 9 ottobre. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che era emigrato in Francia. Sul posto, nei pressi della caserma dei carabinieri, sono giunti anche i militari dell’Arma. Ancora non sono note le cause del decesso del 77enne.

Aggiornamenti ore 17

E’ stato con tutta probabilità un malore a stroncare la vita del 77enne di origini francesi che è stato trovato senza vita nei campi di Montenero di Bisaccia. Il dramma è avvenuto nella zona della caserma dei carabinieri. Immediati sono scattati i soccorsi ma quando i medici del 118 e della Misericordia sono arrivati sul posto per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che stanno portando a termine gli accertamenti del caso.