Trovato riverso a terra, uomo soccorso da Finanza, Municipale e 118

REDAZIONE TERMOLI

Sarà portato al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli un uomo che questa mattina è stato trovato riverso a terra sul cavalcavia di via Duca degli Abruzzi. Ad accorgersi della presenza dell’uomo sono state due donne che si trovavano a passare e hanno provato a prestargli i primi soccorsi. Sul posto sono poi giunti anche i militari della Finanza e gli agenti della Municipale assieme al 118. L’uomo adesso sarà condotto in pronto soccorso per gli accertamenti di rito.