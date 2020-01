Il cadavere di Michele, 29 anni, il ragazzo trovato morto nel suo letto in vico Sant’Antonio, a Isernia, è stato restituito alla famiglia per le esequie funebri. Il Pm di turno, Marco Gaeta, in base all’esame cadaverico, eseguito dai medici del primo soccorso, ha ritenuto non necessaria l’autopsia. L’esame del cadavere ha confermato la versione dei familiari, ovvero la morte per un malore occorso nel sonno.