Trovato morto nel suo letto giovane di soli 29 anni

Tragedia a Isernia, in vico Sant’Antonio, dove un ragazzo di soli 29 anni è stato trovato morto nel suo letto per cause sconosciute, in corso di accertamento, forse un malore che lo ha colpito mentre dormiva.

È stata la mamma, di origini rumene ad accorgersene, chiamando il 118 che, accordo sul posto, non ha potuto fare nulla. Il ragazzo era già morto.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine e il magistrato che potrebbe anche disporre l’autopsia. Il ragazzo, N.M., era molto conosciuto e benvoluto a Rocchetta al Volturno, dove aveva abitato a lungo con la sua famiglia.