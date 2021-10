Trovato morto in casa, svolta l’autopsia. Domani i funerali a Toro

Per sapere le cause che hanno portato al decesso del 65enne di Toro Mario Miozzi, trovato privo di vita nella sua abitazione la mattina dello scorso 13 ottobre, bisognerà aspettare l’esito dell’autopsia che si è svolta oggi al Cardarelli di Campobasso, difficilmente si saprà di più prima dei 60 giorni che è il tempo che il medico legale ha preso per consegnare il referto alla Procura di Campobasso. Oggi pomeriggio, dunque, i familiari hanno avuto il nullaosta per i funerali che si svolgeranno domani pomeriggio (23 ottobre) a Toro presso la Chiesa Madre. La morte di Mario Miozzi, apparsa sin da subito sospetta, ha indotto la Procura a disporre accertamenti ulteriori ed attualmente una persona, un 41enne di Campobasso, è iscritto nel registro degli indagati. E’ stata formulata anche un’ipotesi di reato e fa riferimento all’omicidio preterintenzionale. Al momento del ritrovamento Mario presentava ferite alla testa e proprio per questo motivo è stato necessario svolgere l’autopsia.