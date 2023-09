Trovato morto in casa, indagini in corso per stabilire le cause

Sono in corso le indagini della Polizia, intervenuta sul posto insieme al medico legale in un’abitazione di via Capriglione, a Campobasso, dove un uomo sulla settantina questa mattina – martedì 5 settembre – è stato trovato privo di vita.

A sospettare che qualcosa potesse essere accaduto sembra sia stato il proprietario dell’appartamento dove il 70enne risiedeva che, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Una telefonata arrivata alla Centrale operativa della Polizia che ha inviato in via Capriglione una Volante, arrivata insieme al personale del 118. In casa il 70enne, privo di vita. Nulla da fare per i soccorritori, il suo cuore aveva già smesso di battere. Da chiarire le cause del decesso, sul posto come dicevamo anche il medico legale che stabilirà l’orario e il perché della morte: non è escluso che possa essere stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Pochissime le informazioni fino ad ora, pare che l’uomo vivesse solo nell’appartamento dove un destino crudele gli ha voltato le spalle.

Immagine di repertorio