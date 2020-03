Indagini in corso da parte della Polizia di Stato sul ritrovamento del corpo, ormai senza vita, di un uomo, 50enne, residente in territorio di Campodipietra. A fare la scoperta pare siano stati alcuni familiari che hanno immediatamente allertato forze dell’ordine e operatori del 118; una volta sul posto dunque gli inquirenti si sono messi immediatamente al lavoro per accertare le cause del decesso.