Trovato morto in casa: decesso dovuto presumibilmente a cause naturali 

La Polizia di Campobasso è intervenuta nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio, in Contrada Calvario per una richiesta di soccorso in una abitazione dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Il decesso, anche se si aspetta la conferma ufficiale, sarebbe attribuibile a cause naturale. Data la presenza della Polizia, l’episodio non è passato inosservato ai residenti della zona. La Polizia che è intervenuta sul posto sta effettuando ulteriori approfondimenti collaterali all’evento.

