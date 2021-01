Trovato morto in casa dagli amici. S’indaga sulle cause del decesso

A Pozzilli, un giovane di 34 anni, di origini campane, è stato trovato morto in casa, dopo aver passato la notte nell’abitazione di un suo conoscente, dipendente di un’azienda del Nucleo Industriale, dov’era stata organizzata una festicciola. Sono stati gli stessi amici che hanno subito lanciato l’allarme, non vedendo svegliare il 34enne. I Carabinieri di Filignano e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del giovane, avvertendo il magistrato di turno che ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici che nelle prossime ore faranno luce sulla reale causa della improvvisa morte del giovane campano.