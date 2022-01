Trovato morto il giovane scomparso nel lago

È stato trovato senza vita nel Lago dei Cigni, a Ciorlano, ai confini con il Molise, il 37enne di Castelpagano, Lucio Grasso, scomparso mentre era a pesca in compagnia di alcuni amici. Le ricerche partite giovedì scorso, quando il giovane sannita non aveva fatto ritorno a riva, hanno trovato riscontro quando il nucleo dei soccorritori è riuscito a rinvenire il suo corpo in fondo al lago dopo che ormai tutti avevano perso le speranze di ritrovarlo ancora in vita.

Le ultime probabilità erano definitivamente svanite quando ieri erano state rinvenute una scarpa e la giacca che indossava al momento della fatale battuta di pesca. Il lago è stato scandagliato e poco fa, tragicamente, è stato trovato il corpo.