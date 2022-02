Trovato in possesso di 26 grammi di eroina: resta ai domiciliari il giovane arrestato dalla polizia

Resterà confinato agli arresti domiciliari il campobassano arrestato dagli agenti della polizia di Stato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Questo l’esito dell’udienza di convalida che si è svolta nella mattinata di mercoledì 2 febbraio 2022.

L’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso), legale del 27enne campobassano, ha comunque preannunciato che presenterà una istanza al Tribunale del Riesame per chiedere la remissione in libertà o in subordine l’applicazione di una misura meno afflittiva.

Questi, in sintesi, i fatti, che hanno condotto all’arresto: durante lo svolgimento, nei quartieri del capoluogo, di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, la Sezione Antidroga ha notato due persone all’interno di un’autovettura che litigavano attirando anche l’attenzione dei passanti; poco dopo il giovane seduto lato passeggeri è sceso dal veicolo e si è diretto a piedi dietro dei palazzi per poi tornare correndo verso l’auto. I poliziotti, riconoscendo il soggetto che in tempi recenti era stato arrestato per droga, hanno ipotizzato un incontro con terze persone finalizzato alla compravendita di droga. Il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di 26 grammi di eroina più materiale utile al confezionamento. Per questo, per il 27enne, è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.