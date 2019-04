Trovato il corpo di un uomo in fondo a un pozzo nelle campagne di Trivento

REDAZIONE

I carabinieri della Stazione di Trivento sono al lavoro in questi minuti per cercare di ricostruire le ultime ore di vita di un 60enne che abita in contrada Montagna e il cui corpo è stato ritrovato in fondo a un pozzo. Le operazioni di recupero vengono condotte dai Vigili del fuoco di Campobasso. Al momento non si fanno congetture, ma l’ipotesi che sta prendendo piede sarebbe quella del gesto volontario. L’uomo, molto noto a Trivento, partecipava alla vita sociale della cittadina. Da poco tempo aveva perso la madre e viveva solo nella casa della popolosa contrada.