Trovato con un chilo di droga pronta per lo spaccio: pugliese arrestato dalla Finanza

I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli, nell’ambito del dispositivo Provinciale di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti, hanno colto in flagranza di reato ed arrestato un soggetto, italiano, residente in Puglia, per traffico di sostanze stupefacenti, con circa 1 kilogrammo tra hashish e cocaina.

Nonostante l’apparente freddezza, del soggetto, all’atto del controllo, lo spunto operativo, flagranza durante, dei militari delle Fiamme Gialle, con l’arresto ed il sequestro in argomento, ha consentito un ulteriore importante passaggio, nella costante attività di prevenzione e contrasto, nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche a seguito di perquisizione domiciliare, presso la propria residenza, sequestrati, altresì, telefono cellulare, bilancino di precisione, materiale vario di confezionamento e danaro contante provento della predetta attività delittuosa.

Il soggetto tratto in arresto è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, Procura della Repubblica di Larino, per il successivo iter processuale e fatte salve le necessarie conferme, nel prosieguo delle indagini preliminari nonché le prerogative della difesa.

L’attività di servizio continua incessante e si inserisce, altresì, nell’ambito del dispositivo, del Corpo, di contrasto ai traffici illeciti, sul territorio, a salvaguardia delle leggi e a contrasto dei fenomeni connotati da fortissima pericolosità sociale, tra cui i traffici illeciti di sostanze stupefacenti, non ultimo con riferimento ai conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, confermandosi obiettivo della mission istituzionale, della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la competente Autorità Giudiziaria nonché valore funzionale ad incrementare la “sicurezza percepita” e a “leggere” in modo costante lo scenario operativo di riferimento per trarne ogni utile spunto investigativo.