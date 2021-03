Trovato con 60 grammi di eroina negli slip, torna in libertà il 21enne arrestato dalla polizia

Dovrà rispettare l’obbligo di dimora a Campobasso. L’avvocato sta valutando il ricorso al tribunale del Riesame

È stato rimesso in libertà e ha lasciato gli arresti domiciliari (dovrà rispettare il solo obbligo di dimora a Campobasso) il 21enne arrestato nei giorni scorsi dalla squadra Mobile dopo essere stato trovato in possesso di circa 60 grammi di eroina negli slip (tre involucri in cellophane termosaldati). Il ragazzo, insieme ad altri due ventenni (un ragazzo e una ragazza) si era recato a San Severo in un quartiere noto per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Mobile, in borghese, hanno intercettato l’auto a bordo della quale viaggiavano i tre. Dopo aver identificato gli occupanti del veicolo, il personale della Squadra Mobile ha proceduto alla perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati trovati i 60 grammi di eroina. Il 21enne che aveva celato lo stupefacente è stato tratto in arresto dagli Agenti per detenzione finalizzata allo spaccio e condotto presso la propria abitazione per essere sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. A tutti e tre i protagonisti della vicenda sono state inoltre contestate le sanzioni amministrative previste dall’attuale normativa anti-Covid. Nella mattinata odierna (martedì 16 febbraio) interrogatorio di garanzia al termine del quale è stato deciso di rimettere in libertà il ragazzo (per lui obbligo di dimora nel capoluogo) difeso dall’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso) che sta comunque valutando se presentare istanza al Tribunale delle Libertà.