CAMPOBASSO

Questo dolcissimo border collie è stato ritrovato oggi dai volontari dell’Oipa mentre vagava spaurito lungo via Piave. Non si sa se si sia allontanato o se abbia perso il suo padrone. Qualora nessuno lo riconoscesse, domani sarà trasferito in canile. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero: 3294148871