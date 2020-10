Non sono ancora chiari i contorni di quanto avvenuto oggi, 23 ottobre, in via Corsica a Termoli. Una persona è stata trovata a terra sanguinante probabilmente dopo essere stato malmenato da qualcuno. Sul posto immediatamente sono arrivati i sanitari del 118 Molise che hanno provveduto a trasportare l’uomo in ospedale. Ad intervenire anche la Polizia che ora dovrà ricostruire quanto accaduto al malcapitato.