Trovato a terra nudo e privo di sensi, in paese tutti si chiedono cosa sia accaduto al 57enne

Una bravissima persona che lavora e vive in campagna. Questo il ritratto dell’uomo che sabato sera è stato soccorso davanti ad un’abitazione in centro a Jelsi: sul suo corpo ferite ed ematomi. In corso le indagini dei Carabinieri

E’ stato dimesso dall’ospedale Cardarelli il 57enne di Jelsi soccorso da un passante e ricoverato successivamente nella struttura di contrada Tappino nella tarda serata di sabato.

L’uomo, una persona bravissima dedita al lavoro in campagna (dove per giunta vive) – dicono in paese – sta meglio, gli ematomi e le escoriazioni che i medici hanno riscontrato in più parti del corpo sono in via di guarigione tant’è che martedì 17 ha lasciato l’ospedale per fare rientro nel paese in provincia di Campobasso.

Vanno avanti invece le indagini per capire esattamente cosa sia accaduto nella giornata di sabato 15: gli inquirenti – al lavoro ci sono i Carabinieri della stazione di Jelsi in collaborazione con i colleghi di Campobasso – devono ricostruire le ore precedenti al soccorso del 57enne, trovato nudo (indossava solo gli slip) davanti ad un’abitazione in centro. Era ferito e privo di sensi. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti – che hanno ascoltato il 57enne, ma sul suo racconto vige il massimo riserbo: un festino finito con una rissa o un’aggressione. Fatto sta che al momento del trasferimento in ospedale l’uomo era in stato confusionale, dovuto probabilmente all’abuso di alcool o all’assunzione di droghe. Ma questo dev’essere ancora stabilito. C’è da chiarire anche il perché il 57enne, che come dicevamo abita in campagna, si trovasse davanti a quell’abitazione in centro a Jelsi e se è proprio in quella casa che si è consumata l’aggressione o si è verificata la zuffa.

A sporgere denuncia al 112 è stato il fratello dell’uomo, che ha intenzione di vederci chiaro. Ad oggi gli inquirenti hanno ascoltato alcune persone che potrebbero essere informate sui fatti ma al momento non risulta nessuna persona iscritta sul registro degli indagati.