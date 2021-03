Trovato a terra e in condizioni pietose: Carabinieri e ambulanza in via De Gasperi

Sono dovuti intervenire i Carabinieri assieme ai sanitari in ambulanza per prestare soccorso ad un uomo che è stato trovato accasciato a terra sotto i portici in via Alcide De Gasperi a Termoli. A notarlo sono stati i residenti della zona e i passanti che hanno contattato le forze dell’ordine per chiedere di intervenire. Da questa mattina, infatti, l’uomo era stato notato in stato di alterazione psico-fisica e si era anche urinato addosso. Di fianco all’uomo è stata trovata anche una bottiglia di alcool.

