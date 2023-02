Trovato a casa in una pozza di sangue, prende piede l’ipotesi del suicidio

La Polizia di Stato indaga sull’episodio avvenuto oggi 28 febbraio in via Novelli a Campobasso

C’è il cadavere di un uomo nell’obitorio del Cardarelli di Campobasso e intorno al decesso qualche interrogativo è lecito che ci sia, anche se, stando alle prime verifiche investigative, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Ipotesi che verrà confermata o meno al termine di una probabile autopsia che il magistrato in piena autonomia deciderà di disporre o meno.



Gli elementi a disposizione degli inquirenti non sono molti, ma appare certo che l’uomo, un 48enne di Campobasso, sia stato trovato in casa dalla madre, nelle immediate vicinanze di via Novelli nei pressi della Stazione Ferroviaria, in uno scenario da brividi composto da evidenti tracce di sangue. Pare fosse ancora in vita al momento della chiamata del soccorso medico 118, ma al Cardarelli l’uomo vi è giunto privo di vita.



L’episodio è stato immediatamente segnalato alla Polizia di Stato che sta espletando tutte le verifiche che merita il caso.