«Trovati altri cellulari in carcere, poliziotti minacciati e picchiati»

La denuncia del segretario del sindacato di Polizia Penitenziari SPP, Aldo Di Giacomo: ci sono più telefonini che in un negozio di cellulari

«Ritrovati oggi nel carcere di Campobasso altri tre telefonini ed i detenuti minacciano e picchiano i colleghi. Un ispettore finisce in ospedale con dieci giorni di prognosi».

È quanto dichiarato da Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP.: «E’ ormai una situazione vergognosa quella del carcere molisano all’interno del quale ci sono più telefoni che in un negozio di telefonia. Vi è bisogno oggi più che mai dell’introduzione di norme che vadano a sanzionare pesantemente chi cerca o introduce telefonini in carcere e per chi li utilizza. È solo grazie allo scrupoloso lavoro della polizia penitenziaria guidata dalla funzionaria Roberta Calcutta la quale ha dato sicuramente nuovo impulso all’attività investigativa all’interno del carcere campobassano».