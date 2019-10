Trovate siringhe abbandonate vicino a un asilo e nei pressi di una chiesa

La spiacevole scoperta a Campobasso a pochi passi dalla struttura per infanzia “Jovine” e a San Pietro

Deve essere stata spiacevole la scena che si è trovato davanti il nostro lettore, il quale non ha esitato ad “immortalarla” e ad inviarcela. Si tratta di sirighe, trovate addirittura nei pressi dell’asilo jovine a Campobasso, luogo tradizionalmente frequentato da bimbi in tenera età spesso inconsapevoli e sopresi di fronte ad un oggetto per loro sconosciuto, ma in questo caso molto pericoloso. Altre due siringhe sono state trovate conficcate in una pigna vicino al parchetto di fronte alla Chiesa San Pietro, luogo anche questo frequentato anche da adolescenti che fruiscono del vicino campo di calcetto, ma che con l’oscurità può trasformarsi in altro con conseguenze potenzialmente molto spiacevoli.