Trovata morta in casa a Petacciato, oggi l’autopsia sul corpo della 43enne

E’ stata fissata l’autopsia per questa mattina l’autopsia sul corpo di Patrizia di Stefano, la 43enne trovata morta in casa a Petacciato lo scorso giovedì dopo che da diversi giorni non rispondeva più al telefono ai familiari. Gli inquirenti vogliono fare luce e capire se si possa trattare di una morte per cause naturali oppure un gesto estremo. La 43enne era stata ritrovata a letto e sul suo corpo non apparivano segni di violenza. La donna sembra che si fosse trasferita da poco nel piccolo centro molisano dopo aver vissuto tra Termoli e Guglionesi.