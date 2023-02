Trovata morta a 43 anni, a processo l’amico di Patrizia Di Stefano: “Gli diede del metadone”

E’ stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Larino il presunto responsabile della morte di Patrizia, A.G., 53 anni, siciliano, conoscente della vittima, e accusato di avere provocato la morte della quarantatreenne facendole assumere metadone

Da poco si era trasferita in una casa a Petacciato dove il 28 agosto del 2020 venne ritrovata morta. La vastese Patrizia Di Stefano fu rinvenuta senza vita nel letto della sua abitazione. Sul suo corpo non apparivano segni di violenza. Furono i familiari a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine perché Patrizia non rispondeva più al telefono da giorni. E’ stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del tribunale di Larino il presunto responsabile della morte di Patrizia, A.G., 53 anni, siciliano, conoscente della vittima, e accusato di avere provocato la morte della quarantatreenne facendole assumere metadone.

I legali dei familiari della donna, gli avvocati Raffaele Giacomucci e Isabella Mugoni -si legge su ilcentro.it- sono certi che la donna abbia assunto la sostanza senza saperlo. Il processo sarebbe dovuto iniziare in questi giorni ma per un difetto di notifica comincerà il 22 maggio. Una sorella della vittima che abita a Vasto, i genitori e altri familiari chiedono giustizia e per questo si sono costituiti parti civili affidandosi agli avvocati Giacomucci e Mugoni. Contro l’imputato ci sono i risultati della perizia medico legale fatta dal professore Luigi Cipolloni. La morte di Patrizia Di Stefano fu provocata da insufficienza cardiorespiratoria acuta dovuta agli effetti sinergici di metadone in quantità elevata e di altre sostanze. A casa della vittima gli investigatori ritrovarono una boccetta di metadone, sostanza che era stata data ad A.G. per uso personale. L’imputato è difeso dall’avvocato Nicola Bonaduce, del foro di Larino. L’articolo 586 contestato ad A.G. – morte o lesioni come conseguenza di altro delitto – presenta notevoli affinità con l’omicidio preterintenzionale che prevede una pena che va da dieci a 18 anni.

Gli investigatori hanno ricostruito le ultime ore di vita di Patrizia. A.G. è stata una delle persone viste con la donna nei giorni immediatamente precedenti la morte. Altri particolari hanno convinto la Procura di Larino che fu proprio lui a dare alla 43enne il metadone.

«Va ricordato», hanno affermato gli avvocati Giacomucci e Mugoni al ilcentro.it «che il metadone viene dato per uso personale ed è vietata la cessione a terzi, perché mai Patrizia Di Stefano avrebbe dovuto assumerlo?», chiedono i legali della parte civile.