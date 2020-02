Trovata l’auto usata per la rapina al portavalori Ivri

Trovata nella boscaglia la Giulietta usata per la tentata rapina al portavalori Ivri avvenuta due ore fa sulla Statale Trignina al bivio Trivento-Salcito. L’auto è stata ritrovata dai Vigili del fuoco che hanno provveduto a eliminare ogni altro pericolo affinché l’incendio non si propagasse nella vegetazione. Dunque, i malviventi che hanno assaltato il portavalori Ivri potrebbero essere fuggiti a piedi o a bordo di un’altra auto che li aspettava nei paraggi. Non prima di aver incendiato la Giulietta che è precipitata nel dirupo.