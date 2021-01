Trovare risorse a scuola dentro la Pandemia

Di Marialuisa Bianchi, insegnante e scrittrice*

Il modo della scuola è al centro del dibattito, sempre in corso, sulla DAD e la scuola in presenza. Spesso strumentalizzato da una parte o dall’altra, non tenendo conto della voce degli studenti e delle studentesse. Senza entrare nel merito della questione, vorrei parlare della mia esperienza di insegnante ed educatrice, perché questo siamo sostanzialmente. Educhiamo alla salute, educhiamo alla differenza, educhiamo alla cittadinanza, e in questo periodo li aiutiamo a vivere dentro la pandemia, nel senso di poter gestire meglio le emozioni e le difficolta che noi tutti ci siamo trovati ad affrontare, ma in particolare i più giovani. In tal senso ho collaborato in passato con L’associazione “Alesia 2007” Onlus che si occupa appunto del disagio giovanile e ho quindi accolto con piacere l’invito di Anna Corallo.

Lo scorso anno scolastico, proprio durante i mesi del lockdown più oscuro, marzo e aprile, ho partecipato con i ragazzi e le ragazze dell’istituto Tecnico Ginori Conti di Firenze a un laboratorio, che si svolgeva fuori dall’orario scolastico sulle piattaforme internet. “La vita al tempo del Coronavirus”. Storie di ragazzi e ragazze nel tempo sospeso per immaginare il futuro. Nel corso del laboratorio si ragionava su come i giovani hanno vissuto e stavano vivendo la pandemia e dal laboratorio sono state realizzate opere, racconti, poesie, fumetti, immagini che adesso raccolte in un volume, saranno pubblicate dalla casa editrice End di Aosta. Protagoniste di questi incontri sono state Viviana Rossi della casa editrice per la parte narrativa, Erica Centomo, illustratrice , legata alla Cittadella dei giovani di Aosta, e la sottoscritta coordinatrice del progetto per la scuola Ginori Conti di Firenze. “Cittadella dei Giovani è partecipazione, apertura e volontà di mettersi in gioco e coltivare i propri sogni.”, un motto che riflette bene le intenzioni dei promotori.

Decisamente si è rivelata un’attività molto interessante in un periodo in cui ognuno era chiuso a casa propria e i ragazzi confinati, dimenticati, rinunciavano per la prima volta a una delle fette della loro vita sociale. Così per sapere cosa gli passava per la testa e come vivevano la pandemia abbiamo provato a farcela raccontare, proprio per dare voce al loro mondo. In questi incontri suggerivamo parole che dovevano ripercorrere le sensazioni che si provavano e farlo attraverso degli scritti, immagini, o foto. E’ stato interessante scoprire i loro sentimenti ed emozioni ma soprattutto il bisogno di raccontarlo. Ecco l’emozione giocare un ruolo importante. Abbiamo potuto osservare le differenze e le modalità di scritture in base all’età. Il seminario si rivolgeva infatti a una fascia compresa tra i 14 e i 29 anni. Hanno partecipato quasi esclusivamente ragazze e un solo ragazzo. I più giovani si sono dedicati all’illustrazione e al disegno e hanno comunicato un’idea allegra e speranzosa della situazione. Più in là si sentiva attraverso le loro opere una sorta di tristezza. In questo caso nel lavoro a distanza abbiamo visto una possibilità per accedere a delle risorse disponibili, anche se era chiara la situazione di parzialità e insufficienza, con cui si doveva convivere. Il risultato è stato molto positivo e abbiamo scoperto che i giovani hanno una grande capacità di reagire se si danno loro delle opportunità.

Le parole lanciate sono state. STUPORE, PARALISI, SPERANZA, AMORE. Che corrispondevano alle fasi che abbiamo attraversato in quei mesi. Ma i ragazzi hanno risposto con testi più liberi, svincolati. C’è stato il bisogno di distaccarsi. A volte hanno preso le parole per raccontare altri mondi, fantascienza, distopia, problematiche sociali calate nella fantascienza . Avere in mente un’idea e vedersela stravolgere, specialmente se ci troviamo di fronte a generazioni diverse, è abbastanza prevedibile. L’impegno era scrivere qualcosa che non fosse solo un diario o uno sfogo per piangersi addosso, ma scrivere per comunicare. Il lavoro di gruppo aiuta a trovare consapevolezza, a scoprire la propria voce e insegna ad ascoltare. Ascoltare gli altri che raccontano, imparando a riconoscersi, e ascoltare quanto hanno da dire sul nostro lavoro coloro che guidano il gruppo. Lo stesso vale per le illustrazioni e le fotografie. C’era ovviamente un senso di pessimismo ma i ragazzi nel fumetto l’hanno usato in modo dissacrante. Il libro riserverà molte sorprese. La parola “Amore” li ha lasciati destabilizzanti, lo trovavano forse stucchevole. Hanno aderito non solo dalla Valle d’Aosta, ma anche da Milano, e soprattutto da Firenze. Questo aprire i contatti all’altrove e partecipare con ragazzi di tutta Italia di ambienti diversi è stato molto produttivo. Uno scambio a distanza che poi è diventato uno scambio vero con esperienze dirette. Allo Stage estivo in un rifugio in Val d’Aosta è arrivata una ragazza del gruppo, partita da Firenze. Entusiasta perché ha conosciuto una regione diversa e ha fatto esperienza di “altrove”, bagaglio di ricchezza da spendere per il futuro. Questo per dire che le risorse sono tante se sai dare input a ragazzi/e. Il mestiere dell’insegnante porta a contatto con esperienze molto diverse dalle proprie e ci costringe a confrontarci, a rinnovarci e soprattutto a metterci in discussione. Insegnare è un mestiere delicato, diverso da tutti gli altri. Per farlo bene è necessario divertirsi e avere passione. Gli allievi capiscono subito se sei motivato, in poche parole se hai delle passioni susciterai passioni. Come penso sia successo in questo percorso, infatti in particolare una studentessa è riuscita attraverso la scrittura a elaborare una situazione davvero pesante e a decidere di pubblicare la sua storia, come mi ha spiegato, per aiutare altre ragazze a ribellarsi e denunciare. Il suo ringraziamento è stato uno dei momenti più emozionanti della mia carriera scolastica, anche se per me era il mio lavoro e dunque la mia passione.

La Cittadella dei giovani, con Erika Centomo, ha già vinto su segnalazione della casa editrice End un premio regionale che aiuterà a finanziare il libro “La vita al tempo del Covid”. Il libro è stato messo in prevendita in modo da appoggiare l’idea, e anche perché una parte dei proventi verrà dato all’emporio solidale di Aosta, che si chiama “Quotidiamo”, inteso nel senso del dare, (potete rivolgervi con una mail alla casa editrice end@corpo12.it ) un modo per far sì che il progetto abbia un riflesso positivo su chi ha bisogno di una mano, in questo momento così difficile. Vediamo che da queste crisi nasce sempre qualcosa di buono, siamo obbligati a fare di necessità virtù e a ridisegnarci un futuro. Il punto sta nel non perdere la speranza di un cambiamento. La morte della speranza in adolescenza è la cosa peggiore che possa capitare, è difficile da tollerare e distrugge qualsiasi altro sentimento. Per questo bisogna sostenere i ragazzi nel percorso di cambiamento enorme, come il Covid, che poi non è altro che aiutarli a tenere in vita l’idea del futuro. Un tempo in pratica in cui si realizzeranno desideri e promesse. Per concludere posso affermare che per gli educatori è importante soprattutto insegnare a sentire le emozioni per comunicarle agli altri. E come si può fare? Insegnando con passione e ascoltandoli . “Emozionare significa catalizzare le capacità, aiuta a far emergere il talento espressivo di un bambino o di un adolescente. Ogni progetto educativo dovrebbe tenere conto di questo semplice principio”.

*Marialuisa Bianchi, molisana d’origine, si è laureata in storia medievale a Firenze dove vive. Recentemente ha pubblicato il romanzo storico Ekaterina, una schiava russa nella Firenze dei Medici, edizioni End 2017. Ha esordito con un libro di racconti “Vie di Fuga. Storie di e per adolescenti”, Franco Angeli editore (con prefazione di Dacia Maraini) Milano, 2005 e nel 2009, un testo teatrale “Apparizioni. Tre atti liberamente ispirati al romanzo signora Ava” di F. Jovine. Collabora alla storica associazione culturale Il Giardino dei Ciliegi, presso cui conduce seminari di scrittura creativa e organizza incontri letterari. Ha scritto saggi di storia fiorentina e per l’opera Campobasso capoluogo del Molise, edito dal Comune nel 2008, ha curato il saggio Andata e Ritorno, la descrizione degli intellettuali: approfondendo in particolare le figure di Francesco Jovine e Lina Pietravalle. Per quest’ultima ha ideato e organizzato per l’Università degli Studi del Molise, il convegno per i 50 anni dalla morte, curando l’introduzione del volume I racconti della terra, di Lina Pietravalle, riedito nel 2006 per l’occasione da Filopoli. Prossimamente in uscita per i tipi di Mandragora, una breve storia romanzata della città di Firenze attraverso gli occhi dell’elettrice palatina Anna Maria Luisa dei Medici.