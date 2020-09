Trovano borsa con 1.800 euro e la restituiscono alla proprietaria

Trovano borsa con 1.800 euro, oggetti personali e documenti vari, e senza indugi la restituiscono alla proprietaria, una cantante pugliese di passaggio a Venafro e che ovviamente é tornata ben volentieri nel Molise dell’ovest per riprendere quanto distrattamente aveva lasciato, ringraziando di vero cuore proprietario e personale del bar dov’era avvenuto il tutto. La vicenda, che attesta la positività dell’animo umano, è accaduta ieri l’altro al Bar “La Bussola”, ingresso est di Venafro lungo Viale San Nicandro, dove si era fermata una signora di passaggio per il rituale caffè. La donna consuma quanto aveva richiesto, paga e lascia il locale senza però riprendere la propria borsetta, lasciandola distrattamente sul bancone dell’esercizio commerciale. Trascorrono minuti ed il personale del bar si avvede dell’insolita borsa, segnalando la cosa al proprietario dell’esercizio, Brunelio Bucci. Questi, dopo attimi di indecisione, decide di aprire la borsa sperando di rinvenire eventuali documenti con cui risalire alla proprietaria e vi trova all’interno di tutto : 1.800 euro, oggetti personali e documenti vari, su cui rintraccia nominativo della proprietaria della borsa e suo numero di cellulare. La chiamata alla sconosciuta e distratta cliente del bar è immediata per spiegarle tutto quanto ed invitarla a tornare a Venafro per riprendere quanto è suo. L’interessata ringrazia di vero cuore della cortesia ed all’indomani Luana Croella, è il nome della donna di professione cantante e di origini pugliesi, è di nuovo nel bar di Viale San Nicandro a Venafro, dove manifesta la propria immensa gratitudine a proprietario e personale dell’esercizio, prima di riprendere la borsa e lasciare il locale, non senza regalare un proprio cd musicale ai protagonisti della bellissima vicenda. Storia bella e positiva, di quelle che rinfrancano ed incoraggiano !

Tonino Atella