Trova un borsello e lo consegna alla Polizia municipale

Questa mattina, nei pressi della torretta, una coppia di termolesi ha smarrito un borsello contenente cellulare e altri effetti personali. Una passante, con grande onestà, trovando il borsello per strada, ha provveduto a consegnare lo stesso alla pattuglia della Polizia Locale che passava in quel momento da quelle parti. Il brigadiere capo G. Barone e il vice brigadiere M. Nardella hanno provveduto a rintracciare i proprietari del borsello e a farglielo recapitare personalmente a casa. I proprietari tengono a ringraziare non solo la Polizia Locale ma anche l’anonima signora che, ritrovando il borsello, si è comportata da onesta cittadina.