Trova riparo dalla notte alle Poste ma fa scattare l’allarme, nigeriano nei guai

È stato l’allarme scattato all’ufficio postale in pieno centro a Termoli, poco prima la mezzanotte di venerdì, a far partire la chiamata agli agenti di Polizia che si sono immediatamente portati sul posto per capire cosa stava avvenendo. Ebbene all’interno dei locali di Poste italiane c’era un immigrato clandestino di 34 anni. Probabilmente aveva trovato rifugio all’interno delle Poste. La stranezza, però, è stata l’assenza di un segno d’effrazione, secondo quanto riportato da Primopiano Molise. Il 34enne è stato condotto in commissariato, a disposizione dell’ufficio immigrazione, per le pratiche di espulsione e rimpatrio.