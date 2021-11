Troupe del Tg1 a Castelpizzuto. “Non si può far morire un paese per 50 metri di strada” (video)

Non si spengono i riflettori sulla frana di Castelpizzuto. Persino l’edizione di punta del Tg1, quella delle 20,00, si è soffermata questa sera (8 novembre) sulla incredibile situazione che stanno vivendo i residenti del piccolo centro in provincia di Isernia isolato da una frana che ne impedisce l’accesso e l’uscita: “Per 50 metri di strada franata non si può far morire un paese”. dice uno degli intervistati. Non è certo un bel biglietto da visita per una regione come il Molise che fra grandi difficoltà cerca di emergere dal limbo dell’oblio.