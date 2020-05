Trote morte nel fiume Sordo, allarme ambientale a Isernia

L’allarme è stato lanciato da una isernina, che stava portando il suo cane a fare una passeggiata nella zona laterale allo Stadio Lancellotta, in località San Martino: “Nel fiume Sordo, dall’altezza dello stadio in poi, – si legge – sono presenti tantissimi esemplari di Trota Fario morti e la superficie dell’acqua appare opalescente.

Il mio cane – prosegue la cittadina – si è tuffato in acqua ed è riuscito con una bella trota in bocca, ma non mi sono resa conto di quanto fosse grave la situazione. Nel tardo pomeriggio di ieri ho poi notato che di trote morte ne era pieno il fiume”. Ora ci si augura che Asrem e Carabinieri Forestali scoprano al più presto le cause dell’avvelenamento o dell’inquinamento delle acque.