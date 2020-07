Troppo sangue su quella strada, posizionati i new jersey

L’attraversamento pedonale in via Madonna delle Grazie proprio dinnanzi al centro commerciale La Fontana è tristemente noto alle cronache termolesi per via di diversi incidenti, anche mortali. Quella strada che rappresenta il punto di congiunzione tra Porticone e il centro di Termoli è ogni giorno trafficatissima. Il comune di Termoli, dopo i diversi incidenti, ha installato la segnaletica luminosa in prossimità e lungo gli attraversamenti pedonali. Da qualche giorno, inoltre, sono stati installati anche i new jersey, le barriere di plastica bianche e rosse che aiutano maggiormente ad incanalare la viabilità con un colpo d’occhio ancora maggiore per l’automobilista. Si tratta di una soluzione temporanea che il comune di Termoli ha voluto mettere in atto per incentivare le auto a ridurre la velocità proprio in prossimità delle strisce pedonali.