Troppo gente in giro, dalla Protezione Civile del Molise: “Così non ne usciremo mai”

Ennesimo appello del direttore del dipartimento regionale Alberta De Lisio

Ennesimo appello del direttore della Protezione Civile regionale Alberta De Lisio che invita i molisani a stare a casa.

“Siete troppi, ancora troppi in giro. Per carità vi prego. Ascoltateci! Siete trenta (in fila ma sempre trenta) davanti alle Poste, cinquanta metri più giù siete in dieci in fila davanti alla banca e per giunta nemmeno a distanza, due coppie di signori a passeggio con una bustina mini mini di spesa, decine di auto in giro. Ma siete impazziti?????? Per favore per favore per favore. Così non ne usciremo mai. Vi prego”.