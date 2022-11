Troppi luoghi comuni sulla Scuola

di Sergio Genovese

Da sempre i giovani, a cominciare dagli anni ruggenti del sessantotto, hanno inneggiato a slogan che il più delle volte erano costruiti attingendo dal vocabolario delle parole che avevano effetto per la piazza. Scuola libera, Scuola Pubblica, Scuola inclusiva, Scuola senza discriminazioni di casta e così via. C’ero anche io nei cortei degli anni settanta e c’ero sempre io nelle occupazioni delle Scuole. Errori o vita buona di gioventù. Fino a quando certe rivendicazioni escono dalle bocche ancora incerte dei ragazzi è tutto comprensibile, se però gli addetti ai lavori e non utilizzano gli stessi slogan, allora la faccenda diventa opacizzata. Dal 1976 al 2021 ho fatto parte dell’universo senza mai avvertire di trovarmi in un contesto che tarpasse le ali ai giovani, che facesse distinzioni di casta e che soprattutto non fosse un luogo libero per assicurare certezze di futuro. Quando i poltroni di Montecitorio per conquistare consenso aggallano allocuzioni che si legano ai luoghi comuni di cui sopra, nulla quaestio almeno per coloro che hanno fatto il callo a certe performance dell’avanspettacolo, se però la stessa strada concettuale è seguita da chi la Scuola la vive da dentro, allora la posizione sembra essere una provocazione che dovrebbe indurre gli altri a raccontare la verità. Cominciamo con il dire che salvo per quelle Scuole apatiche e rassegnate al trascinamento, la identità di una Comunità scolastica dipende dalla efficienza del proprio collegio dei docenti. In una versione più semplice è il caso di riaffermare che una Scuola buona o cattiva, libera o transennata, la fanno i docenti. Tranne casi sporadici di dirigenti che intendono gonfiare il proprio ego sentendosi i padroni della ferriera, la componente docenti se “marciasse” simmetricamente sposterebbe da una parte invece che dall’altra il successo della più importante Comunità educativa che esiste. Nel corso del tempo invece, chi si dovesse opporre sarebbe in malafede, si è assistito ad un progressivo depauperamento dello straordinario ruolo del docente ( dal sottoscritto ricoperto per trent’anni) per responsabilità che sono esterne ma pure interne. Sulle ali di una disponibilità didattica che si voleva riempire di innovazione si è consentito agli studenti ma pure ai loro genitori, di omologarsi su una stessa direttrice che ha portato alla situazione di oggi. Quando ad uno studente si concede la possibilità di scegliere il giorno della interrogazione, quando fare un compito o quando favorire un ‘attività di mediazione per scegliere il voto della valutazione, non si mette in campo la cifra del proprio pedagogismo di successo montessoriano ma un qualcosa che ha inibito persino il valore di una interrogazione al buio che aveva riflessi importanti per la vita, per fare solo un esempio. Quella adrenalina che aggrediva i ventri piatti e magri quando il professore con il registro aperto sceglieva l’interrogato, aveva una funzione sociale che molti hanno voluto eliminare in nome appunto degli slogan vuoti. Tutto il resto è un po’ noia. Ora in periodo di iscrizioni, tutti si saranno accorti che ogni Scuola mostra la sua argenteria per spiegare di essere la migliore. In tanti imparano la poesia amplificando metodi avanguardisti e progetti futuristici. Lo scenario non mi sembra favorisca commenti al positivo e se il lettore mi consente, voglio urlare con forza che quando guidavo le attività di orientamento non erano certo queste le dinamiche perpetrate. In sintesi allora voglio riaffermare che la Scuola deve recuperare la sua dignità che deve fondarsi sulla passione dei suoi attori e sulla consapevolezza che al centro, se si vuole, ritorna sempre lo studente al quale nessuno potrà impedire di inseguire i suoi sogni di libertà in un contesto di regole e soprattutto di diritti ma anche di doveri. Ottenendo questo non ci sarebbe neanche da scomodare quelli che inneggiano ad una Scuola senza banchi, senza aule prestabilite, senza la valutazione di un merito, senza Europa. Praticamente senza niente o quasi.