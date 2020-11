Oreste Scurti, coordinatore di Italia in Comune, chiede l’intervento della magistratura, in nome di tutte le persone positive al Covid, in attesa del tampone molecolare. Tra i tanti casi, quello di una coppia chiusa in casa a Isernia, senza parenti che possano portarle il cibo. Ne’ al momento risulta che qualcuno, tra associazioni o volontariato, si sia ancora organizzato per aiutare le persone isolate in casa, con l’obbligo di non poter uscire liberamente.