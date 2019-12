Troppi furti, il sindaco: una colletta per finanziare le ronde

Il sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, propone una raccolta fondi per finanziare un servizio di ronde sul territorio: «Mi sento in dovere di allertare i cittadini di Pozzilli, dobbiamo essere vigili e avere una presenza sul territorio che significa avere più’ occhi che controllano.

Avvisare qualsiasi movimento o persona ritenuta sospetta, stare attenti se suonano a casa, a Venafro hanno agito con donne che suonavano al campanello dei palazzi per far aprire il portone o verificare se in casa c’era qualcuno. Segnalare alle Forze dell’ Ordine persone sospette per strada o nei bar, a Venafro i complici aspettavano la telefonata sul cellulare comodamente seduti nei bar simulando una tranquilla lettura del quotidiano. Per questo motivo propongo di autofinanziarci per fare delle ronde sul nostro territorio».