Troppi “curiosi” per vedere Geronimo che torna alla base

Si è reso necessario l’intervento delle Forze dell’ordine

Un elicottero Erickson S64 soprannominato “GERONIMO” della flotta antincendio dello Stato, dei Vigili del Fuoco, intervenuto la settimana scorsa per un incendio di bosco nelle borgate di Isernia a causa di alcune anomalie strumentali atterrò in un campo agricolo limitrofo. L’elicottero privato di tutte la parti non essenziali e dopo alcune riparazioni eseguite sul posto dalla casa madre oggi è tornato alla base ovvero Napoli dove effettuerà ulteriori controlli.

Il velivolo è stato vigilato notte e giorno dal personale dei Vigili del Fuoco. Prima del decollo ci sono state varie prove di messa in moto e di volo che hanno destato non poche curiosità; in alcuni casi è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per allontanare i curiosi per ovvi motivi di sicurezza.