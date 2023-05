Troppi cani senza guinzaglio nel parco di via Leopardi, cresce il disappunto tra i residenti

Il parco di via Giacomo Leopardi a Campobasso è da sempre uno dei luoghi preferiti da ragazzi e bambini del quartiere Vazzieri per trascorrere il tempo libero all’aria aperta. Tuttavia, negli ultimi tempi, la presenza di cani rumorosi e senza guinzaglio sta diventando un problema sempre più serio per i residenti, che si vedono costretti ad abbandonare l’area per evitare possibili pericoli o fastidi. Secondo quanto riferito dagli abitanti del quartiere, i cani sono presenti quotidianamente nel parco, corrono liberi, disturbano la quiete pubblica e rendono impossibile l’uso degli spazi comuni ai bambini.

L’area pubblica era stata progettata proprio per l’utilizzo dei più piccoli, con la presenza di giostrine e aree appositamente attrezzate, ma a causa di scarsa manutenzione e mancata sorveglianza, nel corso degli anni, sono andate quasi del tutto distrutte. A peggiorare la situazione, dicono i residenti, è proprio la presenza dei cani che rappresentano un serio problema alla sicurezza dei bambini e un impedimento per godere appieno del parco pubblico come vorrebbero. Diverse sono state le segnalazioni all’amministrazione comunale e ai vigili urbani, ma ad oggi non è stata fornita alcuna risposta adeguata al problema.

Non è la prima volta che si sollevano questioni sulla presenza dei cani nei parchi pubblici, ma in questo caso i residenti hanno deciso di alzare la voce e chiedere di intervenire per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. La situazione, infatti, sembra essersi aggravata negli ultimi mesi, con diverbi e scontri verbali tra i proprietari di cani e i residenti. Le possibili soluzioni suggerite dai cittadini riguardano l’intensificazione dei controlli e l’applicazione di sanzioni per i proprietari di cani che non rispettano le regole. La legge infatti prevede che l’accesso ai cani nei luoghi pubblici possa avvenire esclusivamente con “l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio”.

I residenti lamentano grande delusione per la mancanza di intervento dagli organi preposti e molti chiedono che venga affrontata la questione con maggiore impegno e attenzione. Non si vuole demonizzare la presenza dei cani nei parchi pubblici, si richiede semplicemente il rispetto delle regole e che si mantenga un comportamento civile e rispettoso per il prossimo. Solo in questo modo, infatti, si potrà garantire un uso condiviso e armonioso degli spazi pubblici, con attenzione alle esigenze di tutti, soprattutto dei bambini.

F.G.