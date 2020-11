Troppi 0-0 nell’anno di Fontana

di Gennaro Ventresca

Saggistica o narrativa? Mi chiedeva un amico, a proposito delle mie Perline. Gli rispondo: un po’ e un po’. Pur sapendo che chi le firma è un semplice giornalista di provincia, anzi…un artigiano della scrittura. Che ha imparato un po’ di mestiere a forza di leggere caterve di libri, nell’intento di rubare agli autori più qualificati qualcosa. Leggere -si sa- aiuta a scrivere. Ecco perchè, un passettino alla volta, sono salito nella scala letteraria.

***

Ciò che ferialmente racchiudo in questa gabbia che mi sono scelto non sono altro che fatterelli campobassani, vestiti prevalentemente di colori rossoblù, alcuni vissuti in prima persona ed altri raccolti dalla cronaca. Mi sono ispirato a “penne d’oro”, sperando che Dio e il lettore mi perdonino, ma è chiaro che così dicendo io voglio alludere al genere, e non alla qualità della “cosa”.

***

Mi scrive Natale Picano, uno dei più forti difensori di sempre del nostro club. Per avere ulteriori notizie sulla morte di Piero Fontana, mister durante il suo breve soggiorno campobassano. Picano fu tra le più felici scoperte di Ernesto Bronzetti che se lo impacchettò alla svelta per portarselo a Taranto, in B. E di lì lo mandò ad Empoli, in A. Capelli corvini e inflessione siciliana: Picano randellava che era un piacere, lo faceva così bene, dico con eleganza, che eccetto gli avversari pochi se ne accorsero.

***

Aveva tutto per vincere il campionato di C1, il Campobasso di Piero Fontana. Gigino Falcione tenne aperta generosamente la cassa, per assicurarsi il meglio del mercato. C’era tanta roba preziosa nella nostra formazione: Paleari in porta; Scorrano e Facoetti sulle fasce; Lanzi e Picano nella cerniera centrale; Maestripieri, D’Alessandro e Pivotto a centrocampo; Alivernini, Catarci e Nemo in avanti. Senza contare i ricambi, di pregio anche quelli.

***

Arrivammo quarti, a sei punti da Matera e Pisa che approdarono in B. Terzo il Catania. I successi valevano due punti, sei punti di distacco, alla resa dei conti furono veramente troppi. Incredibili gli 0-0, addirittura nove nel solo girone di ritorno. Figli della mentalità eccessivamente difensiva dell’allenatore che, come Rocco prima maniera, preferiva un calcio ruspante, pur avendo pregevoli musicisti a sua disposizione.

***