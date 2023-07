Troppe lamentele e segnalazioni, vietato giocare a pallone in villa

Un provvedimento che non vuole impedire ai bambini di giocare a pallone, ma punta a favorire una cultura di rispetto dei luoghi e delle persone.

Questa la motivazione che ha portato il Comune di Isernia, nella persona del sindaco Castrataro, ha limitare il gioco del pallone all’interno della Villa comunale, consentendolo nei prati ma vietandolo lungo i viali e nello spiazzo centrale.

La decisione fa seguito a ripetute segnalazioni di cittadini dell’amministrazione comunale che hanno lamentato l’impossibilità di sedersi indisturbati sulle panchine o di passeggiare serenamente nella Villa, in modo particolare nei pressi dell’area centrale che ospita il monumento a Giovanni Palatucci.

La menzionata pratica sportiva può concretamente causare danni al patrimonio pubblico e privato e, più in generale, può essere pericolosa per la sicurezza delle persone che transitano o sostano nella Villa, in particolare degli anziani e dei bambini.

Di qui la decisione del sindaco Piero Castrataro che vieta il gioco del pallone, in tutte le forme e modalità, lungo i viali della Villa comunale e nell’area circostante al monumento denominato “La spirale della vita”.