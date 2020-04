Troppa gente in giro a Campobasso, controlli serrati: siamo ancora in fase 1

Siamo ancora in fase 1 e probabilmente questo aspetto non è ancora chiaro a molti. La fase 2, che prevede piccolissimi allentamenti alle restrizioni fin qui imposte, partirà il 4 maggio. E allora le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli, soprattutto a Campobasso, dove da qualche giorno si nota troppa gente in giro rispetto alle scorse settimane. Questo pomeriggio posti di blocco dislocati in numerosi punti della città: i controlli maggiori a via Cavour, proprio dinanzi al carcere dove è stato registrato un traffico veicolare sostenuto.

