Tronco d’albero alla deriva s’incastra fra gli scogli

Pe la rimozione, necessaria per la sicurezza dei bagnanti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con moto d’acqua

Questa mattina, 15 luglio una richiesta di intervento è giunta al 115 centralino dei Vigili del Fuoco per la rimozione di un albero (alla deriva) incastratosi tra gli scogli prospicienti la spiaggia che costeggia il lungomare Cristoforo Colombo a Termoli. E’ stata subito mobilitata una squadra di soccorritori acquatici dei Vigili del fuoco del comando di Campobasso che con l’ausilio di una moto d’acqua, è intervenuta con idonee attrezzature a sezionare la pianta e riportarne i resti in della spiaggia. L’area di accumulo è stata subito delimitata in attesa di un successivo smaltimento per il quali è stata incaricata una ditta privata specializzata. Le operazioni sono state eseguite con il coordinamento e l’assistenza della capitaneria di porto di Termoli.