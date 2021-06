Trombosi post Astrazeneca per un poliziotto molisano in servizio a Roma

Sta meglio e non sembra correre più pericolo di vita il giovane poliziotto molisano originario di Riccia ricoverato in un ospedale di Roma (città dove presta servizio) per un caso di trombosi che si è manifestato alcuni giorni dopo essersi sottoposto alla seconda dose del vaccino anti Covid Astrazeneca. Tenuto costantemente sotto osservazione, in un primo momento era stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dove è stato sottoposto alle cure del caso che hanno avuto buon esito. Le informazioni sulle sue condizioni stando alle ultime informazioni sono rassicuranti è sarebbe fuori pericolo. I medici stanno indagando se il giovane avesse patologie pregresse che possano averlo messo a rischio dopo la seconda dose di vaccino Astrazeneca.