In un attimo ombrelloni scaraventati in acqua e lettino e sdraio scaraventati dalla furia del vento. La tromba d’aria che intorno alle 13 di oggi, 8 agosto, si è abbattuta a Campomarino Lido ha creato diversi danni e disagi in spiaggia, in particolare modo al lido Conchiglia Azzurra. Le foto scattate da Nicola Branà mostrano quanto rimane dopo il passaggio breve ma intenso della tromba d’aria.