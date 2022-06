Trofeo Finabruzzo 2022, gli esordienti della Hidrosport trionfano a Chieti

Due giorni di gare intensissime allo stadio del nuoto di Chieti, in vasca da 50 metri, hanno decretato il successo nella classifica finale da parte della Hidro Sport che si aggiudica il trofeo con un totale di 274 punti e ben 21 medaglie conquistate. 9 Ori grazie alle performances a suon di primati per: Gemma Guiderdone 50 e 100 farfalla, Maria Ludovica Tremonte 50 e 100 rana, Christian Giamberardino 100 rana, Marta Ziccardi 50 rana, 4×50 SL esord B, 4×50 Mista Esord B, 4×50 Mista Esord A; 7 gli argenti: Gemma Guiderdone 50 e 100 dorso, Riccardo Mariano 50 e 100 dorso, Christian Giamberardino 50 rana, Francesco Marra 50 farfalla, 4×50 SL esord A e 5 i bronzi: Francesco Marra 100 farfalla, Gemma Guiderdone 50 SL, Marta Ziccardi 50 farfalla, Gabriele Ricci 50 farfalla, Christian Giamberardino 50 farfalla.

L’ottima condizione di forma degli atleti giallo-blu è parsa evidente non soltanto negli atleti che sono riusciti a conquistare uno dei gradini del podio, ma anche in coloro che hanno ottenuto piazzamenti validi ed importanti per impinguare il bottino di punti risultato poi decisivo per aggiudicarsi il trofeo.

Questo il dettaglio delle prestazioni di tutti gli Esordienti A e B convocati dalla Hidro Sport, Esordienti A Femmine: Agostini Benedetta 100 SL 1’32”22, 100 Dorso 1’37”41; Guiderdone Gemma 100 SL 1’08”52, 100 Dorso 1’17”50, 50 Farfalla 34”23, 100 Farfalla 1’16”00 , 50 Dorso 36”64, 50 SL 31”55; Iannone Maddalena 50 Dorso 44”73, 50 SL 41”41; Notardonato Martina 100 Stile Libero 1’20”80, 100 Dorso 1’35”20, 50 Farfalla 38”25, 100 Farfalla 1’23”89, 50 Dorso 45”28, 50 SL 36”38; Oriente Elena 100 SL 1’27”86, 50 Farfalla 41”65, 100 Farfalla 1’30”68, 50 Dorso 51”34, 50 SL 41”09; Palladino Alice 100 SL 1’11”67, 100 Dorso 1’30”99, 50 Farfalla 36”70, 100 Farfalla 1’23”25, 50 Dorso 41”88, 50 SL 32”73; Palmieri Camilla 100 SL 1’13”08, 50 Rana 45”33, 100 Dorso 1’28”13, 50 Farfalla 41”91, 50 Dorso 39”12, 50 SL 32”52; Patierno Eleonora 100 SL 1’09”94, 100 Dorso 1’25”97, 50 Farfalla 38”65, 50 Dorso 38”92, 100 Rana 1’34”2, 50 SL 31”77; Ricci Chiara 100 SL 1’18”87, 50 Rana 49”58, 100 Dorso 1’36”76, 50 Dorso 42”17, 100 Rana 1’41”26, 50 SL 36”16; Tremonte Maria Ludovica 100 SL 1’13”38, 50 Rana 40”96, 50 Farfalla 39”46, 50 Dorso 39”37, 100 Rana 1’27”32 , 50 SL 34”64.

Esordienti B Femmine: Baratta Silvia 50 Rana 1’08”26, 50 Dorso 51”92, 50 SL 47”70; Bellucci Maria 50 Rana 50”05, 50 Farfalla 50”89, 50 Dorso 52”85, 50 SL 40”91; Di Lisio Gioia 50 Rana 56”69; Ferretti Melissa 50 Dorso 56”19; Rossi Elena 50 Dorso 55”86, 50 SL 48”63; Tremonte Cecilia 50 Rana 52”69, 50 Farfalla 45”55, 50 Dorso 48”54, 50 SL 41”07; Ziccardi Marta 50 Rana 44”22, 50 Farfalla 41”90.

Esordienti A Maschi: Fasciano Francesco 100 SL 1’08”70, 50 Rana 41”40, 100 Dorso 1’21”07, 50 Dorso 37”53, 100 rana 1’31”96, 50 SL 31”24; Ferretti Massimo 100 SL 1’17”12, 50 Rana 42”71, 50 Farfalla 41”36, 100 Rana 1’34”14, 50 SL 35”84; Giamberardino Christian 50 Rana 37”86, 50 Farfalla 33”20, 100 Farfalla 1’13”29, 50 Dorso 37”36, 100 Rana 1’22”47, 50 SL 31”79; Khamchuk Vladyslav Luigi 100 SL 1’10”30, 100 Dorso 1’16”76, 50 Farfalla 35”53, 100 Farfalla 1’17”77, 50 Dorso 35”33, 50 SL 32”69; Mariano Riccardo 100 SL 1’09”25, 100 Dorso 1’14”59, 50 Farfalla 34”55, 50 Dorso 34”09, 50 SL 29”57; Marra Francesco 100 SL 1’05”29, 100 Dorso 1’19”01, 50 Farfalla 32”98, 100 Farfalla 1’13”27, 50 Dorso 39”17, 50 SL 30”27; Montazzoli Jacopo 100 SL 1’16”89, 50 Rana 49”32, 100 Dorso 1’36”71, 50 Dorso 42”68, 50 SL 34”76; Schionato Riccardo 100 SL 1’17”86, 50 Rana 48”82, 50 Farfalla 41”38, 50 Dorso 42”09, 100 Rana 1’43”87, 50 SL 34”96; Spedalieri Giuseppe 100 SL 1’18”56, 50 Rana 46”68, 100 Dorso 1’38”80, 50 Dorso 44”57, 100 Rana 1’40”49, 50 SL 35”81; Vitantonio Marco 100 SL 1’14”10, 50 Rana 47”84, 50 Farfalla 36”39, 100 Farfalla 1’23”79, 50 Dorso 43”20, 50 SL 34”30; Ziccardi Francesco 50 Dorso 40”63, 50 SL 34”27 , 100 SL 1’17”05, 100 Dorso 1’31”23

Esordienti B Maschi: Berardi Augusto 50 Rana 57”08, 50 Dorso 47”24, 50 SL 37”52; Ciccarelli Nicolo’ 50 Rana 45”75, 50 Farfalla 38”31, 50 Dorso 42”71, 50 SL 38”49; De Ritis Lorenzo 50 Rana 1’01”26, 50 Farfalla 48”15, 50 Dorso 47”32, 50 SL 40”30; Di Toro Michele 50 Rana 58”19, 50 Farfalla 41”59, 50 Dorso 43”99, 50 SL 36”17; Iannetta Luciano 50 Rana 49”85, 50 Farfalla 38”40, 50 Dorso 44”81, 50 SL 34”13; La Barbera Daniele 50 Dorso 40”33, 50 SL 34”23; Marinucci Francesco 50 Rana 54”56, 50 Dorso 52”69, 50 SL 44”79; Muccitto Riccardo 50 Rana 53”78, 50 Farfalla 41”93, 50 Dorso 43”63, 50 SL 36”26; Paventi Mattia 50 Rana 1’03”20, 50 Farfalla 50”46, 50 Dorso 54”17, 50 SL 41”68; Ricci Gabriele 50 Rana 47”00, 50 Farfalla 36”99, 50 Dorso 39”45, 50 SL 32”56; Voronetskyy Aleksandr 50 Rana 1’02”97, 50 Farfalla 56”56; Zeoli Loris 50 Rana 56”00, 50 Farfalla 52”88; Zichella Emanuele 50 Rana 54”87, 50 Farfalla 51”95, 50 Dorso 42”55, 50 SL 37”37.