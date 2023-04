Trofeo delle Regioni, il Molise under 17 cede all’Abruzzo

Nella decisiva sfida qualificazione arriva una sconfitta per 3-4 nonostante il doppio vantaggio del primo tempo

Qualificazione a cardiopalma per l’Abruzzo, uscito vittorioso 3-4 nella decisiva sfida con il Molise. La selezione di Sabatelli, andata in svantaggio nel secondo tempo dopo le due reti di vantaggio realizzate nel corso del primo tempo, ha saputo rimontare negli ultimi minuti della sfida riuscendo così a passare ai quarti di finale come prima del proprio girone. Coletti e Shyti sono gli autori dei due gol decisivi.

Il primo pericolo della partita arriva dopo sette minuti quando Annunziata, imbeccato in area di rigore da un lancio lungo, tira al volo e Pillarella compie un ottimo intervento in presa sicura. Trascorrono quattro minuti e l’Abruzzo sblocca il risultato: Gambone effettua uno splendido cross dalla sinistra su cui Annunziata svetta benissimo di testa mettendo la palla nell’angolino, Pillarella non può nulla e Abruzzo in vantaggio. Gli abruzzesi si rendono nuovamente pericolosi al 15’: De Berardinis tenta il tiro a giro facendo la barba al palo. Il Molise tenta di affacciarsi più volte in avanti ma la linea difensiva abruzzese non soffre la pressione offensiva avversaria. Al 26’ Antinucci compie una bella azione personale e, arrivato sulla lunetta dell’area di rigore, tenta sul tiro su cui Bomba. Dopo tre minuti Bomba svirgola il suo rinvio, Granitto si impossessa della sfera, incursione sulla sinistra e Cipriani. Al 30’ Antinucci serve Granitto, quest’ultimo tenta un siluro su cui Bomba interviene con una grande parata bassa. Dopo cinque minuti ecco il raddoppio abruzzese: palla magica di Conti dalla destra per Toracchio che supera Pillarella. Sessanta secondi più tardi fantastica azione personale di Annunziata sulla destra, De Bernardinis tenta il tacco e la palla esce fuori di pochissimo. Al 40’ Conti sfiora l’eurogol: stop di petto sulla trequarti, tiro al volo e Pillarella risponde con un gran intervento.

Molise rientra bene in campo dall’intervallo e accorcia dopo appena tre minuti: Gambone atterra Antinucci in area di rigore, il direttore di gara concede il penalty, D’Amico si presenta sul dischetto e spiazza Bomba per il 2-1. La rimonta è completata poco dopo, all’8’, sempre grazie ad un calcio di rigore: questa volta è De Berardinis a commettere fallo ai danni di Cristina, quest’ultimo si fa parare il penalty da Bomba per poi farsi trovare pronto sulla ribattuta e realizzare così il 2-2. Dopo il pareggio subito, l’Abruzzo non riesce a reagire come dovrebbe ed ecco il sorpasso del Molise al 18’: Ciolli riceve palla in area di rigore e, lasciato libero, segna indisturbato il gol del vantaggio molisano. Dopo due minuti Granitto tenta il tiro da fuori ma non sorprende Bomba, che blocca la sfera in presa sicura. L’Abruzzo ritrova la fiamma trovando il pareggio al 28’ con un bel tiro al volo di Coletti. Dopo sei minuti Shyti firma la controrimonta segnando uno straordinario gol in rovesciata con cui fa esplodere i compagni per il vantaggio. Nei minuti finali il Molise tenta l’assalto per trovare quantomeno il pareggio ma l’Abruzzo tiene duro e riesce così a vincere con un pirotecnico 4-3 che significa qualificazione.

IL TABELLINO



MOLISE-ABRUZZO 3-4

RETI (0-2, 3-2, 3-4): 11′ Annunziata (A), 34′ Toracchio (A), 3′ st rig. D’Amico (M), 8′ st Cristina (M), 18′ st Ciolli (M), 28′ st Coletti (A), 34′ st Shyti (A).

MOLISE: Pillarella 7, Barbato 6, Ciolli 7.5, Cristina 7.5, De Santis 6.5, D’Amico 7 (26′ st Di Maria 6), Antinucci 7.5 (32′ st Mone 6), Di Palma 6, Gioffrè 6, Granitto 6.5 (29′ st Colato 6), Nigro 6. A disp. Nappo, Amorosa, Codella, Gargiulo, Mastrogiorgio, Tullo. All. Caruso 6.5.

ABRUZZO: Bomba 6.5, Annunziata 8 (5′ st Shyti 8.5), Cipriani 6.5, Conti 6.5 (11′ st Coletti 8), De Bernardinis 7 (11′ st Giammarinaro 6.5), Gambone 7, Manzi 6.5 (23′ st Tafili 7), Maurizi 6.5, Panzera 6.5, Recchioni 6.5, Toracchio 7.5 (5′ st Capozzi, 38′ st Di Lorito sv). A disp. Ibraimi, Carminelli, Petrilli. All. Sabatelli 7.5.

ARBITRO: Sinigaglia di Pinerolo 6.5.

COLLABORATORI: Della Sala di Pinerolo e Fracasso di Torino.

AMMONITI: 6′ st Conti (A), 35′ st Capozzi (A), 38′ st Colato (M), 43′ st Mone (M).