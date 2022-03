Trivisonno (Pd): “Un piano straordinario per la manutenzione di campetti da gioco e aree verdi dei quartieri”

La richiesta del capogruppo Dem in Consiglio comunale a Campobasso: “Ci sono bambini piccoli che, a causa della pandemia, non hanno ancora giocato in un parco con un coetaneo”

“Domani, martedì 22 marzo, in Consiglio si discuterà la mia proposta RAP (Ritorno Alla Periferia) per la prossima primavera-estate. Chiedo al Sindaco un piano straordinario per la manutenzione dei campetti da calcio, delle aree giochi, dei campi da bocce, delle aree verdi dei quartieri (il costo non è alto)”. È quanto ha scritto in una nota il capogruppo del Pd al Comune di Campobasso, Giose Trivisonno.

“Bisogna fare in modo, inoltre, di far vivere i quartieri con iniziative culturali (un po’ di musica dal vivo nel Parco di Via Carducci? Un bel festival di giovani cantanti locali in Via Montegrappa?). Ci sono bambini piccoli che – ha aggiunto Trivisonno – a causa della pandemia, ancora non hanno giocato in un parco con un coetaneo o membri dei circoli anziani che non si vedono da mesi. Dobbiamo recuperare il tempo perduto, tutti, e la città deve essere preparata e da incentivo per questa missione. Ci credo. Sono il primo – ha concluso il capogruppo Dem – ad aver bisogno (con le dovute accortezze a tutela dei più fragili) di una vita ‘live’ e non ‘a distanza’”.